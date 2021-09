Ausseerland: Narzissenfest steuert neue Ufer an

Nur noch eine Gesamtwertung für Narzissen-Figuren

Die Fackel soll ausgehend vom Festsonntag in Altaussee am 29. Mai in den darauffolgenden Jahren von Bad Aussee nach Grundlsee weitergegeben werden. Bisher fand der Bootskorso am Sonntag jährlich wechselnd am Grundlsee oder am Altausseer See statt. Auch neu ist, dass es künftig eine Gesamtwertung der Narzissen-Figuren geben wird, die gesonderte Auszeichnung der Figuren am See entfällt.