Roboterarm wurde erstmals durch Gedanken gesteuert

Hirnsignale in Steuersignale umwandeln

Sein Team versucht in ausgeklügelten Experimenten, entsprechende Hirnsignale über ein Elektroenzephalogramm (EEG) zu registrieren, zu verstärken, mit computergestützten Analysen auszuwerten und über Machine Learning in Steuersignale umzuwandeln. Damit sollen dann etwa ein Cursor am Computer bedient oder auch ein robotischer Arm - der für den Patienten Bewegungshandlungen ausführt - in Bewegung gesetzt werden.