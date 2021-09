Wanderer (60) stürzte in Tirol 100 Meter in Tod

Schreckliches Bergdrama am Sonntagnachmittag in Tirol! Ein 60-jähriger Deutscher, der sich kurz zuvor von seiner Wandergruppe getrennt hatte, dürfte im Gemeindegebiet von Walchsee zu Sturz gekommen und rund 100 Meter in die Tiefe abgerutscht sein. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.