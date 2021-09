Märchenhaft! Barca feiert den „jungen König“

Die internationale Presse schreibt von einem „märchenhaften Comeback“, er selbst sagt, er habe von so einer Rückkehr geträumt, und der FC Barcelona selbst feiert auf Social Media den „jungen König“: Super-Talent Ansu Fati ist zurück in Blau-Rot und schraubte die Erwartungen der Fans mit seinem Tor beim 3:0-Sieg gegen Levante gewaltig in die Höhe.