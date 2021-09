Vom Zelt zum Angeln - Wladimir Putin auf Urlaub

Putin, der Naturverbundene

Putin, der sich vor mehr als einer Woche wegen Corona-Fällen in seinem Umfeld in Selbstisolation begeben hat, inszeniert sich auf Reisen immer wieder bildstark. In der Vergangenheit ritt er unter anderem mit freiem Oberkörper auf einem Pferd oder präsentierte einen riesigen Fisch, den er zuvor angeblich aus dem Wasser gezogen hatte.