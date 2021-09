Hollabrunn: Schadstoffeinsatz nach Brand in Schule

Weitreichende Folgen hatte ein Brand in der Mittelschule Hollabrunn in Niederösterreich. So richtete das Feuer, das in der Nacht auf Sonntag an der Fassade des Gebäudes ausgebrochen war, auch im Inneren der Lehreinrichtung enormen Schaden an. Ein Schadstoffeinsatz war schlussendlich nötig, denn auch der Vorbereitungsraum des Chemiesaals war von den Flammen betroffen.