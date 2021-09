Kapitän greift durch: Superstar muss zuschauen

Europa-Kapitän Padraig Harrington hat nach dem klaren 2:6-Rückstand seines Teams nach Tag eins beim 43. Ryder Cup der Golfer in Whistling Straits gegen die USA energisch reagiert. Superstar Rory McIlroy wurde nach seinen beiden Start-Niederlagen nicht für die Foursomes am Samstagvormittag (Ortszeit) nominiert. Stattdessen setzt Harrington weiter auf Bernd Wiesberger. Der Österreicher spielt an Tag zwei zusammen mit dem Norweger Viktor Hovland.