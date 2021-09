Eltern: Ein Drittel will keine Impfung für Kinder

1200 Eltern in der Steiermark haben im Frühsommer an einer Online-Umfrage über das Impfen von Kindern teilgenommen. Am Freitag wurde das Ergebnis präsentiert: Laut dem Vorsorgemediziner Michael Adomeit könne man die Ansichten der Eltern zur Impfung grob in drei Drittel einteilen - eines will seine Kinder impfen lassen, eines ist unentschlossen, eines will nicht impfen lassen.