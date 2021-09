Steirische Impfbusse: 310 Stiche am ersten Tag

„Seit Beginn des freien Impfens haben rund 45.000 Personen die Aktion in Anspruch genommen. Und mit dem zusätzlichen Angebot der Busse können wir weitere Personen erreichen“, so die steirische Impfkoordination am Mittwoch. In den stationären Impfstraßen wurden die Vakzine von Biontech/Pfizer sowie von Johnson & Johnson angeboten, wobei sich am Dienstag 3948 Personen für Biontech/Pfizer und 695 für Johnson & Johnson entschieden haben.