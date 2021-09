4:0 in Genua! Napoli behält in Italien weiße Weste

Durch einen 4:0-Erfolg hat sich die SSC Napoli auch im 5. Spiel der Serie A schadlos gehalten! Die Neapolitaner gewannen am Donnerstagabend bei Sampdoria Genua und sind damit in der italienischen Fußball-Meisterschaft ohne Verlustpunkt in Führung. Victor Osimhen (10., 50.), Fabian Ruiz (39.) und Piotr Zielinski (59.) kamen als Torschützen auf den Spielbericht. Torino und Lazio Rom trennten sich 1:1.