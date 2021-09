Arnautovic trifft per Elfer, Sieg bleibt aber aus

Erfolgserlebnis für Marko Arnautovic in der Serie A! Der ÖFB-Legionär erzielte am Dienstagabend im Nachtragsspiel ein Elfmetertor für seinen Klub Bologna. Zum Sieg reichte sein Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 in der 85. Minute aber nicht - Bologna kassierte daheim gegen Genoa in der 89. Minute zum 2:2-Endstand durch Domenico Criscito - ebenfalls per Elfmeter.