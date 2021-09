Rapid: In der Krise zum Siegen verdammt

Parallelen zu Djuricin

Die Ausgangslage erinnert an die Tage vor Kühbauers Amtsantritt im Oktober 2018: Da war Vorgänger Goran Djuricin schwer angezählt, rettete seinen Job am 26. September 2018 mit dem Zittersieg nach Elferschießen in der 2. ÖFB-Cup-Runde in Mattersburg. Um drei Tage später nach dem 0:2 gegen Kühbauers St. Pölten und der Ausbeute von neun Punkten aus neun Liga-Spielen von sich aus das Handtuch zu werfen.