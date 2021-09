Salzburg - Rapid: Nachhall eines Klassikers

Auf Salzburg wartet am Mittwoch das Cup-Duell mit Kalsdorf, eine schwierigere Auslosung hat Rapid erwischt - die Hütteldorfer müssen am Donnerstag zur Admira, gegen die man erst in der Vorwoche eine Heimniederlage bezogen hat. Danach wartet am Sonntag daheim der formstarke Zweite Sturm Graz und dann am Donnerstag das Europa-League-Match bei West Ham United.