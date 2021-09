Rapid-Bosse: „Verlieren nicht Blick auf Realität“

Dass Schiri-Boss Sedlacek zwei Tage nach Rapids 0:2 Salzburgs Elfer als Fehler bezeichnete, weil der VAR nicht hätte eingreifen dürfen („kein klares, strafbares Foulspiel“), passt zur grün-weißen Situation: Drei Pleite in Folge, Platz neun in der Liga - man stelle sich vor, am Donnerstag geht in der Südstadt vorzeitig im Cup die einzige echte Titel-Chance auch noch flöten, dann ...