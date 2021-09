Mit Farbe und Pinsel zurück ins bunte Leben

Ein Bekannter der Mutter des ehemaligen Skispringers Hubert Neuper las in der Zeitung vom Tod der jüngsten Tochter – und begeisterte die damals 48-Jährige für die Kunst. Ihre Bilder zieren seither die Wände im traditionellen Haus in Bad Mitterndorf. Landschaften, Blumen, Tiere – alles „was sie sieht“ – malt Bruni Neuper. „Für mich war es die beste Therapie. Sobald man ein Bild vor sich hat, denkt man an nichts anderes mehr.“