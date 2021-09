Der Kampf um den Eichhof geht weiter

Innsbrucks BM Georg Willi musste, wie berichtet, vor Gericht erscheinen: Er habe angeblich falsche Angaben über die Anzahl der leerstehenden Wohnungen im Pema2-Turm gemacht. Unnötiger Leerstand in Zeiten von pervers teurem Wohnraum – diesen Vorwurf lässt sich niemand gern auf die Fahnen heften. Ironischerweise muss sich den Vorwurf aber auch die Stadt selbst gefallen lassen. Ohne eine Armee von Anwälten kämpfen die Bewohner des Eichhofs in Pradl gegen den Leerstand in ihrer Südtiroler Siedlung. Die Gemeinde-Bauten sollen schon seit rund einem Jahrzehnt abgerissen werden, viele sind längst zum Auszug überredet worden - nicht ganz ohne Druck, wie man hört.