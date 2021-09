Gassigehen endete für Hundehalter vor Gericht

Ein harmloser Spaziergang mit dem Hund endete jetzt für einen Wiener auf der Anklagebank. Wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung musste er sich am Landesgericht in St. Pölten verantworten. Sein Vierbeiner sei mit einem Artgenossen am Tulbingerkogel aneinandergeraten. „Ich werde deinen Hund zum Krüppel schlagen“, soll der Mann der anderen Hundebesitzerin in Folge gedroht haben.