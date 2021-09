So backen Sie Ihr eigenes Brot schnell & einfach Kopieren

Ist der Brotteig erstmal zubereitet, muss dieser nur mehr gebacken werden. Besonders einfach gelingt das in einer Brotbackschale wie dieser. Einfach den fertigen Teig in die Schale legen, diese verschließen und ab in den Ofen damit! Die Schale hat einen besonderen Vorteil: Dank der Dampfzirkulation im Inneren der Schale wird das Brot vor dem Austrocknen geschützt. Statt harten Wecken erhalten Sie frisches, krosses Brot, welches im Inneren angenehm weich ist. Das Produkt besteht aus robustem Silikon, ist frei von Blei und PFOa. In der Schale können Sie Brot mit einem Volumen von bis zu 300 Gramm backen. Damit machen Sie Gästen eine besondere Freude!



Erhältlich in unterschiedlichen Größen.

Füllvolumen: 250 bis 300 g

Maße: 31,8 x 31,8 x 13,5 cm

Gewicht: 454 g

Preis: 25,53 €

Hier geht‘s zum Produkt.