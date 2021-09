„10er-Marie“ stieg auf: Vom Krone-Cup bis zum 8:1

Die „Kleinste“ war damals bei allen drei Turnieren die „Größte“, glänzte mit Toren, Technik und Übersicht. In Anlehnung an den ältesten Heurigen Wiens und ihre Rückennummer tauften wir die Ausnahmespielerin „10er-Marie“. Als Vorbild gab die damalige Stadlau-Spielerin, die mit 13 Jahren zu Turbine Potsdam wechselte, Eden Hazard an: „Es imponiert mir, wie er mit höchstem Tempo dribbelt und Tore schießt.“