Juve nach 1:1 im Hit gegen Milan weiter sieglos

Juventus Turin hat auch im vierten Anlauf den ersten Sieg in der italienischen Fußball-Meisterschaft verpasst. Die „Alte Dame“ trennte sich am Sonntagabend im Heimschlager von AC Milan mit 1:1. Alvaro Moratas frühe Juve-Führung (4.) glich Ante Rebic (76.) aus. Damit gaben die Gäste zum ersten Mal Punkte ab. Juve ist mit nur zwei Punkten als Serie-A-18. weiter in der Abstiegszone. Milan zog an der Tabellenspitze nach Punkten mit Leader und Lokalrivale Inter Mailand gleich.