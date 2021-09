Paris freut sich auf Heimdebüt von Lionel Messi

Bisher hatte Messi nur 25 Minuten am 29. August bei Reims und am Mittwoch die volle Spielzeit beim enttäuschenden 1:1 in Brügge in der Champions League absolviert. Dazwischen war die Länderspielpause gefallen, sodass seine Heimpremiere weiter verzögert worden war. Dafür gibt es diese heute ausgerechnet im Schlager gegen Olympique Lyon. Da hoffen die Pariser Fans auf ein doppeltes Fußballfest.