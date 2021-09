Zweitliga-Hit: Vier Tore und zwei Ausschlüsse

Führungstor durch Ronivaldo

Am Innsbrucker Tivoli brachte Routinier Ronivaldo die Truppe von Coach Daniel Bierofka per Kopf in Front (23.), die Jungbullen antworteten wenig später durch Justin Omoregie (29.). Trotz mehrerer Paraden von Wacker-Goalie Marco Knaller machte Roko Simic (45.+4) mit seinem dritten Saisontor die Trendwende noch vor der Pause perfekt. Nach Wiederbeginn kam weiter viel Druck von den Lieferingern, Knaller rettete gegen Benjamin Böckle (49.) ebenso wie gegen Nene Dorgeles und Simic in höchster Not (54.), sah aber wenig später Rot für ein ungeschicktes Foul an Simic (59.).