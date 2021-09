Mädchen (5) stürzt beim Äpfelpflücken in die Tiefe

Mit Verletzungen in Innsbrucker Klinik geflogen

Die 29-jährige Mutter stürzte in dem Arbeitskorb - trotzdem gelang es ihr gerade noch, ihre dreijährige Tochter festzuhalten. Die Mutter zog sich allerdings Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden. Die beiden Kinder wurden mit der Rettung in die Klinik gebracht. Die Dreijährige blieb aber unverletzt.