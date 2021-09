Airport kämpft nun um zwölf Millionen Euro

„Uns wäre sehr geholfen, wenn wir zumindest den Verlustersatz mit rund acht Millionen Euro bekommen“, so Ganghofer. Diese Finanzspritze könnte der Airport dringend brauchen: Allein 2021 wurden bereits fünf Millionen Euro an Fremdkapital aufgenommen – der umsatzstarke Winter-Charterverkehr fiel heuer aus. „Damit müssten wir keine weiteren Mittel aufnehmen“, so die Managerin. Unterstützung kommt von Landes-Vize Christian Stöckl (ÖVP): Er will bei der Landesfinanzreferenten-Konferenz das Thema vorantreiben. Ob Ganghofer ihren „leistungsabhängigen Gehaltsbestandteil“ trotz Kurzarbeit für 2020 bekommt, ist unklar – noch wird der Anspruch geprüft.