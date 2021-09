Steirer wollte Kanzler Kurz „in die Luft sprengen“

Weil er laut Facebook-Posting Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Hofburg „in die Luft sprengen“ wollte, ist ein 42-jähriger Steirer am Donnerstag vom Grazer Straflandesgericht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden. „Ich sage es nur noch einmal, Sebastian, ich sprenge dich in die Luft“, hatte der Mann dem Kanzler über das soziale Netzwerk ausgerichtet. Als keine Reaktion erfolgte, setzte er nach: „Sebastian Kurz, wenn du dich nicht bei mir meldest, sprenge ich die Hofburg.“