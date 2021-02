Nayib Bukele: Der „Trump von El Salvador“

Urteil via Twitter aufgehoben

Am 9. Februar 2020 marschiert er mit dem Militär ins Parlament und zwingt die Abgeordneten, die mehrheitlich noch den beiden Großparteien angehören, dazu, sein Programm gegen organisierte Kriminalität zu finanzieren. Mit dem Ausbruch von Corona wurde sein antidemokratisches Verhalten schlimmer. Am 21. März 2020 erklärte er den Lockdown. Da hatte das Land drei bestätigte Fälle. 3000 Menschen wurden eingesperrt, weil sie gegen die Quarantäne-Maßnahmen verstoßen haben. Der Oberste Gerichtshof wollte die Urteile aufheben. Via Twitter setzte Bukele den Supreme Court außer Kraft: „Das Leben von Hunderttausenden Salvadorianern ist wichtiger als die Meinung von fünf Menschen.“