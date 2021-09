Auf die HPV-Impfung nicht vergessen!

Der negative Aspekt: Weniger als die Hälfte der berechtigten Kinder bekommt den Pieks. Manche Eltern denken, dass Buben nicht geimpft werden müssen. „Diese stellen später während des Geschlechtsverkehrs aber Überträger dar und können selbst an HPV-verursachten Krebsarten wie etwa am Kehlkopf erkranken“, empfiehlt Prof. Sevelda, das Angebot für beide Geschlechter anzunehmen. Im jungen Alter ist die Immunabwehr am aktivsten, sodass nach Impfung lebenslanger Schutz besteht. Weltweit gibt es beachtliche Erfolge. In Botswana (Afrika) konnte mit 100 Prozent Durchimpfung Gebärmutterhalskrebs zurückgedrängt werden, ebenso in Schottland oder Australien. „Wir haben in Österreich ebenfalls die Möglichkeit, flächendeckend sehr viel Leid zu ersparen“, appelliert Prof. Sevelda an die Eltern.