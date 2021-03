HPV-Impfung schützt vor vielen Krebsformen

Australische Forscher sind der Meinung, dass durch die Impfung und gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen die Zahl der Neuerkrankungen an Gebärmutterhalskrebs bis 2028 unter vier Fälle pro 100.000 absinken wird. Dort liegen seit 2007 aber Durchimpfungsraten von mehr als 80% vor. In England und Schottland sogar von rund 90%. Hierzulande sind wir mit einer Quote von etwas über 30% davon noch weit entfernt. „Die Covid-19-Pandemie hat noch dazu zu einem teils deutlichen Rückgang der Impfquoten geführt, da Eltern aus unbegründeter Angst vor Ansteckung in der Ordination Routine-Impftermine und Auffrischungsimpfungen vielfach nicht entsprechend den Empfehlungen des Impfplans wahrgenommen haben“, berichtet Priv.-Doz. Dr. Dornbusch. Um diese Versäumnisse zu verringern, wurde im Impfplan für die Dauer der Pandemie die Frist der kostenreduzierten HPV-Nachholimpfungen um ein Jahr verlängert. Das bedeutet konkret: Jugendliche können diese noch bis zum vollendeten 16. Lebensjahr nutzen.