Netflix investiert in deutschsprachige Titel

Nach Erfolgen von Serien wie „Barbaren“, „Dark“ oder „How to Sell Drugs Online (Fast)“ will Netflix bis 2023 eine halbe Milliarde Euro in deutschsprachige Titel aus Deutschland, Österreich und der Schweiz investieren. Das Geld solle in 80 lokale Serien, Filme und Shows fließen, kündigte der Streamingdienst am Mittwoch an.