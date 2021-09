Kindberger wussten nichts von Meteoriten-Fund

„Ich habe selbst einen kleinen Meteoriten bei mir daheim. Den habe ich aber im Sternenturm in Judenburg gekauft“, schmunzelt der Kindberger Bürgermeister Christian Sander im Gespräch mit der „Krone“. Das Weltall habe ihn schon immer fasziniert - umso erfreuter ist er, dass ausgerechnet in seiner Gemeinde erstmals in der Steiermark das Fragment eines Meteoriten gefunden wurde.