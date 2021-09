St. Pölten: Große Aufregung um kleine Flugzeuge

Ball wird hin und her gespielt

Doch so einfach wird das wohl nicht gehen – nicht zuletzt seit der Übernahme durch Red Bull vor rund 14 Jahren. Denn während man vor Ort in St. Pölten auf den zum Mateschitz-Imperium gehörenden Flugplatzbetreiber in Salzburg verweist, spielt man dort den Ball gleich wieder zum Völtendorfer Betriebsleiter zurück. Äußern wollte sich offiziell aber niemand zu der Causa.