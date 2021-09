Super Abschluss einer sensationellen Saison

Kampfansage für 2022

Für 2022 kündigte er bereits auf seiner Homepage neue große Ziele an: „Ein Ende der Erfolgsserie sehe ich nicht. Ich bin sicher, mich auch im nächsten Jahr weiter steigern zu können. Ich will bei Großereignissen andere Medaillen-Farben gewinnen, sprich Silber und/oder Gold. Hoffentlich gelingt mir das schon bei der WM in Eugene im Juli beziehungsweise bei der EM in München im August. Diese kommt für mich einer Heim-EM gleich. Von mir zu Hause nach München sind es gerademal 90 Autominuten. Meine Familie und alle meine Freunde werden im Olympiastadion mit dabei sein. Ich werde alles daransetzen, nächstes Jahr erstmals in einem offiziellen Wettkampf über 70 m zu werfen.“