„Hier entsteht weit mehr als ein Spital“

„Versorgung für die ganze Region“

Seitdem das Krankenhaus 2008 vom Land übernommen wurde, denkt man laut über einen Neubau nach. „Jetzt sind wir mitten in der Umsetzungsphase“, betonte jüngst Bürgermeister Klaus Schneeberger. Gemeinsam mit der MedAustro und dem erst vor wenigen Wochen vorgestellten Zyklotron-Projekt entstehe in der zweitgrößten Stadt des Landes bald ein einzigartiger Gesundheitscluster, so der VP-Mann: „Es handelt sich um eine Investition in die medizinische Versorgung der ganzen Region.“