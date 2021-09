Skandal um Fischer-Vizeobmann unter Verdacht

Völlig irre, was der Vizeobmann eines Fischervereins in Spital am Pyhrn aufgeführt haben soll. Er wird verdächtigt, seit 2016 am Gelände der Fischzuchtanlage mindestens 24 Tiere getötet zu haben, darunter drei streng geschützte Schwarzstörche. Der Skandal flog auf, als Zeugen sahen, wie er einen Schwarzstorch abschoss.