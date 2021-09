Viele neue Pfeile im Köcher

Nach Flecker und Rep verlor Hartberg im Transferfinish auch Leistungsträger wie Horvath und Luckeneder - mit Avdijaj, Steinwender, Belakovic (und zuvor Sonnleitner, Stec, Kofler, Erhardt, Lemoine, Paintsil und Niemann) hat’s einen Großumbruch gegeben. Trainer Kurt Russ hat seine neue Truppe am Montag auf den Neubeginn eingeschworen: „21 gleichwertige Spieler kämpfen um einen Startplatz - jetzt will ich sehen, wo das Feuer brennt, das wir brauchen, um Samstag in Wolfsberg drei Punkte holen zu können.“