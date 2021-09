Mancini wütet wegen gesperrter Autobahnausfahrt!

Die Antwort

Die Autobahnaufsicht antwortete Mancini auch per Social Media: „Lieber Roberto Mancini! Vor allem möchten wir Ihnen zum großartigen Sieg gegen Litauen gratulieren und für den Traum-Sommer und den EM-Sieg, den wir auch hier bei den 3000 Kilometer langen "Italienischen Autobahnen" gebührend gefeiert haben, uns bedanken. Die Absperrung der A26 erfolgte am Abend um 21 Uhr, davon wurden die Autofahrer sowohl auf unserer Homepage, als auf leuchtenden Warnungsschildern unmittelbar vor der besagten Strecke unterrichtet. Wir kommen auf jeden Fall auf Ihre Nachricht zurück und werden versuchen, uns noch weiter zu verbessern. (...) Auf diesen abgesperrten Tunnel-Strecken arbeiten Hunderte von Menschen, die Sie gern kennenlernen würden. Anstatt sich zu schämen, würden sie Sie mit offenen Armen empfangen. Was halten Sie davon? Wir erwarten Sie“.