Sturz in Fluss: Paragleiter in Klinik gestorben

Traurige Nachrichten aus der Innsbrucker Klinik! Jener Deutsche (31), der am 18. August mit dem Paragleitschirm in den Zemmbach im Zillertal stürzte und schlussendlich in den reißenden Ziller abgetrieben wurde, verstarb am Mittwoch in der Innsbrucker Klinik. Fast einen Monat kämpfte er um sein Leben.