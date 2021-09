Schwerer Unfall fordert zwei verletzte Bikerinnen

Am Mittwoch gegen 17.35 Uhr fuhr ein 20-jähriger Pkw-Lenker auf der Schwarzachtobelstraße (L7) von Schwarzach kommend in Richtung Alberschwende. Bei der Kreuzung mit der L200 musste der junge Mann verkehrsbedingt anhalten. Ein anderer Pkw-Lenker, der auf der L200 in Richtung Alberschwende unterwegs war, hielt kurz nach dem Achraintunnel seinen Pkw an, um den von der L7 einbiegenden Fahrzeugen die Einfahrt in die L200 zu ermöglichen.