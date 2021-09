Italien mit Kantersieg, England stolpert in Polen

Italien ist in der Fußball-WM-Qualifikation nach den Unentschieden gegen Bulgarien (1:1) und in der Schweiz (0:0) auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der Europameister fertigte Litauen am Mittwoch in Reggio Emilia mit 5:0 (4:0) ab und führt die Gruppe C damit nach sechs Partien weiter ungeschlagen an. Ihre Führung behaupteten auch England, das beim 1:1 in Polen erstmals nicht gewann, Spanien (2:0 bei Kosovo), Deutschland (4:0 auf Island) und Belgien (1:0 bei Belarus).