Gastfamilie schickte Schülerin in die Psychiatrie

Zwei Umzüge in einer Woche

Blenden wir zurück an den Beginn der Sprachschul-Odyssee. „Von Anfang an passte vieles nicht. Gleich in den ersten Wochen musste Alicia mit der Gastfamilie zweimal umsiedeln“, erzählt die noch immer aufgewühlte Mutter. Auch die Versorgung ihrer Tochter war offenbar katastrophal. „Unser Kind bekam zu wenig zum Essen. Und obwohl es Durst hatte, gab es nichts zu trinken für das Mädchen. In einem Supermarkt einkaufen durfte es ebenso nicht, weil angeblich Kidnapping-Gefahr auf der Straße bestand“, so fasst Mama Ilona E. zusammen, worüber Alicia bei ihren nahezu täglichen Telefonaten klagte.