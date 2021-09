Hohe Tauern: Mit Rollstuhl Richtung Gloßglockner

Alleine schon durch die topografischen Begebenheiten ist es für Rollstuhlfahrer in Osttirol nicht leicht, von A nach B zu kommen. Um zumindest in einem kleinen Ausmaß die Natur noch mehr genießen zu können, bietet der Nationalpark Hohe Tauern mit zwei Swiss-Tracs einen neuen Service an. Die Zuggeräte befördern gehbeeinträchtigte Menschen in das Kalser Ködnitztal. Bis zu 30 Kilometer weit können die geländegängigen und kippsicheren Fahrzeuge den Rollstuhl befördern. Für die gut ausgebauten, aber zum Teil steilen Schotterwege im Ködnitztal in Richtung Lucknerhütte genau das Richtige.