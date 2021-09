ÖFB-Noten nach Pleite: Gleich siebenmal „schwach“

Nach dem Debakel in Israel hat es für das ÖFB-Team den nächsten Rückschlag in der WM-Quali gegeben: Die Truppe von Franco Foda verlor am Dienstag in Wien gegen Schottland mit 0:1. Kein Kicker konnte bei der Heim-Blamage überzeugen, gleich siebenmal gab es die Note „schwach“. Österreichs Nationalteam unter der Lupe von „Krone“-Redakteur Christian Reichel