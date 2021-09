Zahl der Schulabmeldungen hat sich verdreifacht

Pürfung am Ende vom Schuljahr

Gründe, warum sich die Erziehungsberechtigten für den Privatunterricht entschieden haben, werden nicht erhoben. Auch ein klärendes Gespräch mit den Eltern ist nicht vorgesehen. Bildungsdirektor Klampfer: „Nach unseren bisherigen Erfahrungen sind den einen die Corona-Maßnahmen in den Schulen zu viel, den anderen zu wenig.“ Beide Gruppen halten sich ungefähr die Waage. Ob der Hausunterricht erfolgreich war, weiß man erst am Ende des Schuljahres. Da muss die Externistenprüfung abgelegt werden. Wer durchfällt, muss zurück in die Schule.