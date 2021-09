Last-Minute-Tor! Austria Wien besiegt Neulengbach

Die Frauen von Austria Wien haben am Sonntag in der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga Neulengbach dank eines Tores von Andrea Bogorova in der 92. Minute mit 2:1 (1:1) besiegt. Das Ergebnis am Landhaus-Platz kam überraschend, aufgrund des Spielverlaufs und der vielen Möglichkeiten der Gastgeberinnen aber nicht unverdient.