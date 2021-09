ÖFB: Ex-Rapid-Boss Krammer wird ins Spiel gebracht

Liga ist Zünglein an der Waage

Das Zünglein an der Waage bei der Generalversammlung am 17. Oktober ist übrigens die Bundesliga. Sie ist im Wahlausschuss zwar nur einmal vertreten, hat aber vier Stimmen. Für eine Mehrheit braucht es also „nur“ drei Landesverbände und die Bundesliga. Abwarten, auf welche Kandidaten sich der Wahlausschuss morgen einigt.