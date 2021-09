Stark! Turner Höck schafft Weltcup-Dreierpack

Kunstturner Vinzenz Höck bleibt an den Ringen eine Macht: Der in Innsbruck lebende 25-jährige Grazer gewann in Koper seinen dritten Weltcup in Serie mit starken 14.800 Punkten. Am Sonntag gibt’s durch den Grazer Alex Benda (Reck) noch eine Medaillenchance in Slowenien.