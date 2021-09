„Netzwerke“ sollen Gesundheitswesen sichern

An sechs Standorten in der Region wurde vor knapp einem Jahr das sogenannte Gesundheitsnetzwerk Melker Alpenvorland aufgezogen. In Bischofstetten, Kirnberg, St. Leonhard, Hürm, Kilb und Texingtal stehen seither Allgemeinmediziner, Gesundheits- und Pflegepersonal sowie zahlreiche Therapeuten für die Versorgung der Region bereit. Das System garantiert, dass von 7 bis 19 Uhr jederzeit ein Arzt erreichbar ist.