Vom Land Tirol: 100.000 Euro für Afghanistan

Diese beläuft sich in Summe auf 100.000 Euro und teilt sich wie folgt auf: Eine Hälfte kommt der Caritas Auslandshilfe zugute. Die andere Hälfte geht an die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften in Afghanistan. Beide Organisationen leisten sowohl zur Versorgung von Menschen im Land als auch dessen Nachbarstaaten einen Beitrag.