Kabul: Welchen Beitrag muss Österreich leisten?

Wir können nicht tatenlos zusehen

Denn jeder, der ein gewisses Maß an Herz hat, möchte helfen. Die Vorstellung, dass dort Frauen und Kindern ein Leben in steinzeitlichen Scharia-Verhältnissen blüht, macht selbst den Hartgesottensten ohnmächtig. Da können wir nicht aus der sicheren Ferne zusehen und die Menschen ihrem Schicksal überlassen. Das widerspricht unserem stolzen Verständnis von Menschlichkeit und unserem humanistischen Denken. So sind wir nicht.