RHI Magnesita: Der Weg ins klimafreundliche Morgen

Aber noch schneller will man, um die CO2-Ausstöße zu minimieren, in Bälde von Kohle auf Gas umsteigen. Hier spricht Borges von einer Einsparung von 60.000 Tonnen an Kohlendioxid. Wobei sein Ziel ist, in Zukunft vollkommen CO2-frei zu produzieren. Die RHI Magnesita beschäftigt in Summe 12.000 Arbeitnehmer an 28 Produktionsstandorten, davon 1800 in Österreich.